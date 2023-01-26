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10:01, 26 января 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в нескольких областях Украины

В Киевской и Днепропетровской областях Украины 26 января прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Kharkiv Emergency Services / Reuters

В Киевской и Днепропетровской областях Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Киевской и Днепропетровской областях», — сказано в сообщении. Кроме того, издание заявило о взрывах в Николаевской области и городе Винница. Также Telegram-канал Klymenko Time пишет о детонациях в Одессе.

Утром 26 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Уточняется, что предупредительные сигналы звучали и на подконтрольных киевским властям территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Ранее стало известно о взрывах в Днепре. Помимо этого, о них сообщали в Харьковской области.

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Кристина Есикова
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