Стало известно о взрывах в нескольких областях Украины

В Киевской и Днепропетровской областях Украины 26 января прогремели взрывы

В Киевской и Днепропетровской областях Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Киевской и Днепропетровской областях», — сказано в сообщении. Кроме того, издание заявило о взрывах в Николаевской области и городе Винница. Также Telegram-канал Klymenko Time пишет о детонациях в Одессе.

Утром 26 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Уточняется, что предупредительные сигналы звучали и на подконтрольных киевским властям территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Ранее стало известно о взрывах в Днепре. Помимо этого, о них сообщали в Харьковской области.

