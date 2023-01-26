В нескольких городах Украины прозвучали взрывы

«Суспільне»: взрывы были слышны в Днепре, Вольнянске и Херсоне

Взрывы были слышны в нескольких городах Украины. В частности, они прозвучали в Днепре, Вольнянске и Херсоне, сообщает украинское издание «Суспільне».

По информации УНИАН, взрывы также были слышны в Харьковской области. Издание «Страна.ua» сообщает, что в Днепре после прилета снаряда зафиксировали задымление.

На данный момент воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях, а также в Киеве.

25 января взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Утром этого же дня власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории республики.