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02:29, 26 января 2023Бывший СССР

В нескольких городах Украины прозвучали взрывы

«Суспільне»: взрывы были слышны в Днепре, Вольнянске и Херсоне
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Взрывы были слышны в нескольких городах Украины. В частности, они прозвучали в Днепре, Вольнянске и Херсоне, сообщает украинское издание «Суспільне».

По информации УНИАН, взрывы также были слышны в Харьковской области. Издание «Страна.ua» сообщает, что в Днепре после прилета снаряда зафиксировали задымление.

На данный момент воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях, а также в Киеве.

25 января взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Утром этого же дня власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории республики.

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Марина Совина
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