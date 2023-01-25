«Общественное»: в Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье прогремели взрывы. О произошедшем сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Запорожье слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного"», — говорится в сообщении. Точное место взрывов и другие подробности издание не приводит.

Между тем, утром 25 января власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории республики. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, предупредительные сигналы заработали во всех украинских областях почти одновременно. Накануне, 24 января, воздушную тревогу по всей Украине уже объявляли.