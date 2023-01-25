По всей Украине объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги по всей территории страны

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены заработали во всех областях Украины почти одновременно. Накануне, 24 января, воздушную тревогу по всей Украине уже объявляли.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз (ЕС) начал рассматривать вопрос о передаче Киеву истребителей американского производства F-16.