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10:21, 25 января 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги по всей территории страны

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Сирены заработали во всех областях Украины почти одновременно. Накануне, 24 января, воздушную тревогу по всей Украине уже объявляли.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз (ЕС) начал рассматривать вопрос о передаче Киеву истребителей американского производства F-16.

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Василий Мека
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