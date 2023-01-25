Кулеба заявил о работе Евросоюза над передачей Киеву истребителей F-16

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ЕС начал работу над передачей Киеву истребителей F-16

Европейский союз (ЕС) начал рассматривать вопрос о передаче Киеву истребителей американского производства F-16, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба. Его слова приводит РИА Новости.

«— Теперь F16? — Да. — Беру в работу, друг. Вот к чему я только что получил вопросы от европейского коллеги», — привел Кулеба в социальных сетях якобы диалог с одним из европейских чиновников.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что власти страны рассмотрят возможность поставить на Украину американские истребители F-16.