На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины днем 24 января объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Тревога была объявлена около 15:37 по московскому времени. Сигналы действуют в том числе в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. В Киеве тревога была объявлена в 15:36.

Ранее тревога по всей стране объявлялась днем 20 января. Позднее произошли взрывы в Харьковской и Одесской областях, а также в городе Никополь Днепропетровской области.

Тревога по всей стране звучала и днем ранее, 19 января.