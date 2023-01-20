В Харьковской и Одесской областях произошли взрывы

В Одесской и Харьковской областях днем 20 января прогремели мощные взрывы

Жители Харьковской и Одесской областей сообщили о произошедших в регионах взрывах. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time и издание «Страна.ua».

Отмечается, что источником взрывов в Харьковской области могло быть разминирование.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме украинских регионов, ее сигналы действуют на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

19 января стало известно о взрыве в Николаеве. После него в регионе была объявлена воздушная тревога.