В Харьковской и Одесской областях произошли взрывы
В Одесской и Харьковской областях днем 20 января прогремели мощные взрывы
Жители Харьковской и Одесской областей сообщили о произошедших в регионах взрывах. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time и издание «Страна.ua».
Отмечается, что источником взрывов в Харьковской области могло быть разминирование.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме украинских регионов, ее сигналы действуют на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.
19 января стало известно о взрыве в Николаеве. После него в регионе была объявлена воздушная тревога.