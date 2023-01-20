На всей территории Украины объявлен режим воздушной тревоги

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу в пятницу, 20 января. Об этом свидетельствует официальная онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Кроме украинских регионов, ее сигналы действуют на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Воздушная тревога начала распространяться на Украине в 13:40 (мск).

Сообщается, что режим тревоги по всей стране был объявлен из-за обнаружения в воздушном пространстве российских самолетов.

19 и 18 явнаря Киев также вводил режим воздушной тревоги по всей стране. Украинские СМИ сообщали о взрыве в Николаеве, а потом в области объявили воздушную тревогу. 18 января ее сигналы звучали в Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной украинским властям части Херсонской области.