В Николаеве произошел взрыв

В Николаеве 19 января прогремел взрыв, после чего объявлен режим воздушной тревоги

В украинском Николаеве произошел взрыв. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отмечается, что взрыв в городе прозвучал в четверг, 19 января. После этого в области была объявлена воздушная тревога.

Днем 18 января воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины. Ее сирены прозвучали в Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.