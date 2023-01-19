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09:04, 19 января 2023Бывший СССР

В Николаеве произошел взрыв

В Николаеве 19 января прогремел взрыв, после чего объявлен режим воздушной тревоги

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В украинском Николаеве произошел взрыв. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отмечается, что взрыв в городе прозвучал в четверг, 19 января. После этого в области была объявлена воздушная тревога.

Днем 18 января воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины. Ее сирены прозвучали в Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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Георгий Нестеров
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