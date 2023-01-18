В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской и других областях Украины

В нескольких областях Украины днем 18 января объявили воздушную тревогу, свидетельствует официальная онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

По данным на 15:00 по московскому времени, тревога объявлена в Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской.

По состоянию на 15:13 тревога продолжает действовать.

Днем в понедельник, 16 января, воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины — Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской.

Ранее Минобороны России заявило, что 14 января российские войска нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, а также по связанным с ней энергетическим объектам.

