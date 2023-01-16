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14:24, 16 января 2023Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях Украины

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Днем в понедельник, 16 января, воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

По ее данным, тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Сигнал тревоги прозвучал в них в 12:55 по местному времени (13:55 по московскому). По состоянию на 14:26 мск режим по-прежнему был объявлен лишь в Николаевской области.

Ранее 16 января воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Также она звучала с подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сигнал тревоги звучал в этих регионах около получаса.

В субботу, 14 января, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

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Полина Матюхина
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