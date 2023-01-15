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13:57, 15 января 2023Россия

Минобороны сообщило об ударе по системе военного управления Украины

Минобороны: 14 января был нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Shutterstock

В субботу, 14 января, российские войска нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины, а также по связанным с ней энергетическим объектам. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — заявили в министерстве.

14 января министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры страны. По его словам, они были повреждены в пяти регионах Украины, в том числе в Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В тот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

15 января глава ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил о сложной ситуации в энергетике Украины. «Нужно готовиться к тяжелым дням, возможно, неделям, чтобы дать возможность восстановить частично то, что было повреждено», — предупредил он.

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Варвара Кошечкина
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