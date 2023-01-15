На Украине заявили о сложной ситуации в энергетике
Глава украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил о сложной ситуации в энергетике страны. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает РИА Новости.
По данным главы ДТЭК, поражены ряд объектов инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. После поражения двух теплоэлектростанций (ТЭС) одну из них пришлось остановить.
«Ситуация достаточно сложная, серьезные повреждения... Нужно готовиться к тяжелым дням, возможно, неделям, чтобы дать возможность восстановить частично то, что было повреждено», — предупредил Сахарук.
Он добавил, что на Украине будут проводиться не только плановые, но и аварийные отключения. «Они будут длиться не один день», — добавил глава ДТЭК.
14 января МИД Украины сообщил, что ущерб гражданской инфраструктуре страны превышает 127 миллиардов долларов.