На Украине заявили о сложной ситуации в энергетике

Глава ДТЭК Сахарук заявил о многодневных отключениях электроэнергии на Украине

Глава украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил о сложной ситуации в энергетике страны. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает РИА Новости.

По данным главы ДТЭК, поражены ряд объектов инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. После поражения двух теплоэлектростанций (ТЭС) одну из них пришлось остановить.

«Ситуация достаточно сложная, серьезные повреждения... Нужно готовиться к тяжелым дням, возможно, неделям, чтобы дать возможность восстановить частично то, что было повреждено», — предупредил Сахарук.

Он добавил, что на Украине будут проводиться не только плановые, но и аварийные отключения. «Они будут длиться не один день», — добавил глава ДТЭК.

14 января МИД Украины сообщил, что ущерб гражданской инфраструктуре страны превышает 127 миллиардов долларов.