МИД Украины раскрыл сумму ущерба гражданской инфраструктуре страны

МИД Украины: ущерб гражданской инфраструктуре страны превышает 127 миллиардов долларов

Общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов. Об этом на заседании Совета безопасности ООН рассказала первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, передает РИА Новости.

10 января украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что ущерб экономике Украины в результате боевых действий на территории страны составляет более 700 миллиардов долларов. Политик отметил, что в бюджете республики на 2023 год заложены деньги на возведение и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры и обеспечение жильем беженцев.

При этом ранее министр финансов Украины Сергей Марченко оценивал нанесенный ущерб стране примерно в 100 миллиардов долларов. При этом, отмечал он, весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются.

14 ноября 2022 года Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Согласно документу, членам ГА ООН совместно с Киевом рекомендуется создание «международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений» в результате «международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

Тогда постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания указал, что резолюция Генассамблеи является юридически ничтожной. Он оценил инициативу как «попытку легализовать нелегализумое».