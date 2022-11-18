Минфин Украины оценил ущерб стране

Глава Минфина Украины Марченко оценил нанесенный ущерб стране в 100 миллиардов долларов

Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил нанесенный ущерб стране примерно в 100 миллиардов долларов. Его слова приводит РИА Новости.

«[Ущерб] можно оценить в сумму около 100 миллиардов долларов за весь период, может больше. Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются», — сказал политик. Как утверждает Марченко, дефицит украинского бюджета равен пяти миллиардам долларов в месяц, однако в следующем году власти республики надеются снизить данный показатель до трех миллиардов в этот же срок.

17 ноября Европейский союз (ЕС) заявил о приближении к «критической точке» ущерба, который был нанесен энергетике Украины. По словам еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янеза Ленарчича, ЕС постоянно работает над поддержкой энергоснабжения страны. Он уточнил, что Германия, Бельгия, Финляндия, Швеция и Словакия доставляют дополнительную помощь республике через механизм гражданской обороны Евросоюза.