ЕС заявил о «критической точке» в энергетике Украины

Еврокомиссар Ленарчич: ущерб энергетике Украины приближается к «критической точке»

Европейский союз (ЕС) считает, что ущерб, нанесенный энергетике Украины, приближается к «критической точке». Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич в своем Twitter.

«Разрушение энергетической инфраструктуры Украины приближается к критической точке. Евросоюз работает без остановки над поддержкой энергоснабжения страны», — написал он.

По словам еврокомиссара, в настоящий момент Германия, Бельгия, Финляндия, Швеция и Словакия доставляют дополнительную помощь республике через механизм гражданской обороны Европейского союза.

17 ноября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о проблемах со связью в девяти регионах страны. По его словам, перебои в работе возникают из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. Ранее Минобороны России сообщило, что цель удара по системе военного управления и энергообъектам Украины 15 ноября достигнута. Российские Вооруженные силы (ВС) высокоточным оружием поразили все назначенные объекты.

