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12:24, 16 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о достижении цели удара по военным объектам Украины

МО заявило о поражении всех назначенных объектов системы военного управления ВСУ 15 ноября

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Цель удара по системе военного управления и энергообъектам Украины 15 ноября достигнута: Вооруженные силы России высокоточным оружием поразили все назначенные объекты системы военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

В Минобороны подчеркнули, что удары наносились только по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

Снимки обломков упавшей в Польше ракеты, которые опубликовали вечером 15 ноября «однозначно идентифицированы российским специалистами» как элементы украинской С-300.

По словам президента Украины Владимира Зеленского 15 ноября по стране нанесли 85 ракетных ударов. В результате оказались повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры, во многих регионах страны частично пропал свет.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В обращении к согражданам президент Владимир Путин заявил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи от глав республик Донбасса.

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Евгения Куликова
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