Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 16 ноября 2022Россия

Минобороны опровергло ракетные удары России по Киеву

Минобороны заявило, что Россия не наносила ракетных ударов по объектам в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ходе удара по Украине во вторник, 15 ноября, Россия не нанесла ни одного ракетного удара по Киеву. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«Также хотим особо подчеркнуть — в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины — ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось», — говорится в заявлении ведомства.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

15 ноября по Украине, по словам президента Владимира Зеленского, было нанесено 85 ракетных ударов. В результате оказались повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры, во многих областях страны частично пропал свет.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко впоследствии заявил, что атака на объекты энергетической инфраструктуры Украины стала самой мощной с начала спецоперации. Под удар попали как объекты генерации, так и система передачи электроэнергии, рассказал он. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал сложившуюся ситуацию критической и подчеркнул, что без электричества остались больше семи миллионов абонентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Байден назвал взрыв в Польше результатом работы ПВО Украины
В офисе Зеленского призвали Европу закрыть небо над Украиной
В Подмосковье водитель иномарки врезался в припаркованную фуру и погиб
В России предложили установить правила индексации зарплат
Путин отказался поздравлять Байдена с 80-летием
Покинувшая Россию Монеточка анонсировала тур по Европе
Кремль прокомментировал ракетные удары по украинским объектам
В Кремле исключили вину России в падении ракеты на территорию Польши
Смену спортивного гражданства российским биатлонистом опровергли
Врач назвала зимнюю альтернативу свежим ягодам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.