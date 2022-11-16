Минобороны опровергло ракетные удары России по Киеву

Минобороны заявило, что Россия не наносила ракетных ударов по объектам в Киеве

В ходе удара по Украине во вторник, 15 ноября, Россия не нанесла ни одного ракетного удара по Киеву. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«Также хотим особо подчеркнуть — в ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины — ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось», — говорится в заявлении ведомства.

15 ноября по Украине, по словам президента Владимира Зеленского, было нанесено 85 ракетных ударов. В результате оказались повреждены и выведены из строя объекты энергетической инфраструктуры, во многих областях страны частично пропал свет.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко впоследствии заявил, что атака на объекты энергетической инфраструктуры Украины стала самой мощной с начала спецоперации. Под удар попали как объекты генерации, так и система передачи электроэнергии, рассказал он. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал сложившуюся ситуацию критической и подчеркнул, что без электричества остались больше семи миллионов абонентов.