Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:59, 17 ноября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о проблемах со связью в девяти регионах

Власти Украины заявили, что в девяти регионах страны фиксируются проблемы со связью

Фото: Ronan Furuta / Unsplash

В настоящее время в девяти регионах Украины фиксируются проблемы со связью. Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«В целом в девяти областях все еще [есть] трудности со связью. В Одесской области работает 38 процентов сетей, Николаевской области — 67 процентов, Хмельницкой и Волынской — 69 процентов, Черниговской — 77 процентов, Киевской — 78 процентов, Закарпатской — 79 процентов, Львовской — 81 процент, Винницкой — 82 процента», — сообщил представитель украинских властей.

Как утверждает политик, в республике за сутки смогли возобновить работу трех тысяч базовых станций, благодаря чему связь удалось восстановить в Житомирской и Харьковской областях. Федоров отметил, что перебои со связью возникают в результате повреждений объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее 70 процентов населения Одесской области осталось без электричества. Власти региона сообщили, что жители города и области, которые все еще имеют доступ к энергии, получают ее примерно на два часа в день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Польша не позволит Украине участвовать в расследовании ракетного инцидента
В США оценили ракету российского истребителя
53-летняя Татьяна Буланова назвала способы выглядеть моложе своих лет
Россия обжалует приостановку членства в Международном паралимпийском комитете
Шанс распознать прослушку телефона оценили
Бывший генпрокурор Украины назначена послом Швейцарии
В Германии произошел масштабный сбой сотовой связи
Самбурская посмеялась над копией платья Balenciaga Ольги Бузовой
«ВКонтакте» анонсировала чемпионат с рекордным призовым фондом
Украинские следователи прибыли на место падения ракеты в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.