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15:57, 17 ноября 2022Бывший СССР

В Одесской области без света остались 70 процентов жителей

В администрации Одессы сообщили о 70 процентах жителей области, оставшихся без света
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Francisco Seco / AP

Около 70 процентов жителей Одесской области остались без электричества, сообщил представитель украинской администрации города Сергей Братчук. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Одесской области без света остаются 70 процентов абонентов ДТЭК (украинская энергокомпания — прим. «Ленты.ру»). У остальных свет есть, потому что на их линиях есть важные объекты», — написал он в социальных сетях.

Братчук также отметил, что те жители города и области, которые все еще имеют доступ к энергии, получают электричество примерно на два часа в день. Такое положение вещей он объяснил перенапряжением системы, вызванной разрушением инфраструктуры.

Утром 17 ноября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за ракетного удара. Вскоре стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе.

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Василий Мека
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