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10:31, 17 ноября 2022Бывший СССР

Одесские власти сообщили о взрыве на объекте инфраструктуры

Глава Одесской области Марченко сообщил об ударе по объекту инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nacho Doce / Reuters

В Одесской области произошел взрыв на одном из объектов инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Максим Марченко.

По словам представителя местных властей, по объекту был нанесен ракетный удар. «Есть риск массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях», — написал он.

Ранее стало известно, что в Киеве и области произошло несколько взрывов, информацию об этом подтвердил глава области Алексей Кулеба.

Кроме того, сообщается о взрывах в Днепропетровской области, в результате которых в городе начались перебои с электричеством.

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Алевтина Запольская
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