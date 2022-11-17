Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

В Днепропетровске произошли взрывы. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

В городе впоследствии начались перебои в поставках электроэнергии.

Ранее стало известно, что в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях страны была объявлена воздушная тревога. Также сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

Вооруженные силы России 16 ноября нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре и пунктам военного управления Украины. В ведомстве подчеркнули, что все разрушения в Киеве произошли из-за падения обломков ракет украинской системы ПВО.