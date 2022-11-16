Минобороны России рассказало о массированном ударе по инфраструктуре Украины

Минобороны заявило о массированном ударе ВС России по пунктам военного управления Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Об этом рассказал журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, удары наносились исключительно по объектам энергетической инфраструктуры Киева и пунктам военного управления. Он добавил, что все разрушения в городе произошли из-за падения обломков ракет украинской системы ПВО.

«Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены», — заявил Конашенков.

Ранее сообщалось, что обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины во вторник, 15 ноября, стал самым мощным с начала российской специальной военной операции. Об этом заявил глава Минэнерго республики Герман Галущенко,