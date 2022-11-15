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00:36, 16 ноября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о мощнейшем ракетном ударе с начала СВО

Фото: Reuters

Обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины во вторник, 15 ноября, стал самым мощным с начала российской специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минэнерго республики Герман Галущенко, пишет «Укринформ».

Министр пояснил, что под удар попали как объекты генерации, так и система передачи электроэнергии.

В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал сложившуюся ситуацию критической. По его информации, без электричества остались больше семи миллионов абонентов. «Если мы считаем в людях, это значительно больше», — добавил он.

15 ноября стало известно о взрывах, произошедших в ряде регионов и городов Украины. Сообщалось, что они прогремели, в частности, в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Житомире и Ровно. До этого на всей территории республики была объявлена воздушная тревога.

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Марина Совина
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