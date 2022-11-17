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09:21, 17 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в ряде регионов Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Киеве, а также в нескольких регионах на востоке, юге и севере Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Так, согласно карте, сигнал тревоги прозвучал в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. Кроме того, о воздушной тревоге сообщают в подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

Ранее на Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней, до 19 февраля 2023 года.

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Алевтина Запольская
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