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17:06, 16 ноября 2022Бывший СССР

На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине на 90 дней

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что украинский парламент продлил военное положение и мобилизацию на 90 дней, до 19 февраля 2023 года.

8 ноября соответствующий законопроект в Верховную Раду внес президент Украины Владимир Зеленский. Позднее, 9 ноября, замглавы украинского Министерства обороны Анна Маляр заявила, что власти республики не планируют проводить новую волну мобилизации, поскольку потребность в новых солдатах отсутствует, а ситуация на фронте является устойчивой.

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Георгий Нестеров
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