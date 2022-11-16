На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине на 90 дней

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что украинский парламент продлил военное положение и мобилизацию на 90 дней, до 19 февраля 2023 года.

8 ноября соответствующий законопроект в Верховную Раду внес президент Украины Владимир Зеленский. Позднее, 9 ноября, замглавы украинского Министерства обороны Анна Маляр заявила, что власти республики не планируют проводить новую волну мобилизации, поскольку потребность в новых солдатах отсутствует, а ситуация на фронте является устойчивой.