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17:37, 9 ноября 2022Бывший СССР

На Украине отказались от новой волны мобилизации

Замглавы Минобороны Украины Маляр заявила об отсутствии планов по новой волне мобилизации
СюжетМинобороны:

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Власти Украины пока не планируют проводить новую волну мобилизации из-за отсутствия потребностей в новых солдатах. Об этом заявила замглавы Минобороны республики Анна Маляр, пишет украинское издание «Страна.ua».

По словам чиновницы, отказ от дополнительного призыва связан с устойчивой ситуацией на фронте.

При этом она не исключила, что в будущем Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут потребоваться еще люди, но этот вопрос пока до конца не решен.

В конце октября Маляр утверждала, что Украина может нарастить темпы и масштабы мобилизации в ответ на частичный призыв в России. «На самом деле никакой всеобщей мобилизации у нас до сих пор не было», — утверждала она.

Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали, что в стране мобилизуют всех подряд. Они отмечали, что украинские власти пренебрегают требованиями к состоянию здоровья военнообязанных.

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Алевтина Запольская
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