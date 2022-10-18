РИА Новости: пленные бойцы ВСУ рассказали о мобилизации на Украине практически всех подряд

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен, рассказали, как проходит мобилизация в стране. Их слова приводит РИА Новости.

Украинские пленные сообщили, что в стране мобилизуют практически всех подряд. Власти ослабили требования к состоянию здоровья граждан, отметил двадцатитрехлетний Иван Ряхлицкий из Черкасской области. Он рассказал, что раньше его не брали в армию из-за недугов, однако во время мобилизации сказали, что «с таким люди служат».

Другой украинский пленный Николай Швец отметил, что медкомиссия не слушает жалобы мобилизованных граждан. «Нет смысла говорить, что что-то болит», — подчеркнул он. Швец отметил, что не знает ни одного человека, которого признали бы невыгодным для службы. Иногда гражданам давали один-два месяца отсрочки на лечение перед мобилизацией.

В свою очередь 47-летний Николай Дяченко из города Сумы заявил, что на медкомиссию приходят даже ветеринары. «Особо на это никто внимание не обращает. Им надо количество, а какие — хромой, кривой, горбатый — все равно идут», — отметил он.

Ранее украинские военные рассказали о попадании в плен меньше чем через сутки. Они также пожаловались на некачественную подготовку военных перед отправкой в зону боевых действий.