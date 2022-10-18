Украинские военные рассказали о попадании в плен меньше чем через сутки

РИА Новости: украинские военнопленные рассказали о попадании в плен меньше чем через сутки

Группа украинских военных, призванных для участия в боевых действиях, попали в плен меньше через сутки после прибытия на передовую, сообщает РИА Новости.

23-летний Иван Ряхлицкий из Черкасской области рассказал о попадании в плен меньше чем через сутки. По его словам, он прибыл на передовую в три часа ночи, а уже в 15:00 зашли российские войска. «И у нас не было варианта бежать, и некуда было бежать», — отметил он. Ряхлицкий также пожаловался на поверхностную подготовку мобилизованных: они только «побегали по полигону».

Сорокасемилетний Николай Дяченко из города Сумы рассказал, что в день, когда он прибыл на передовую, начался сильный танковый и минометный обстрел. После того, как он закончился, военные заметили тень наверху. «Никто даже не пытался сопротивляться. Тем более они сразу сказали: ребята, сдавайтесь и будете жить», — подчеркнул Дяченко.

О некачественной подготовке военных также рассказал 40-летний Николай Швец из Черкасской области. «Где-то десять дней пробыли. Три или четыре раза ездили на полигон. И то там не каждый день. Туалеты строили даже. Были такие занятия», — сообщил он.

Ранее Минобороны России рассказало об обмене пленными с Украиной. В Россию вернулись 110 граждан, 72 из которых — моряки. Обмен произошел при участии уполномоченного по правам человека при президенте Татьяны Москальковой.