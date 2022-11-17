Серия взрывов произошла в Киеве и окрестностях

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области и в столице

Серия взрывов произошла в Киевской области, мощный взрыв услышали и в самой украинской столице, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Тем временем продолжается воздушная тревога. В Киевской области слышны взрывы. Также пошли сообщения о взрыве в Киеве», — сообщило издание. Подтвердил ракетный удар и губернатор украинской столицы Алексей Кулеба.

Накануне по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Помимо Киева, взрывы произошли в Днепре, в городе начались перебои в поставках электроэнергии.