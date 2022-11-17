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10:07, 17 ноября 2022Бывший СССР

Серия взрывов произошла в Киеве и окрестностях

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области и в столице
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Oleksandr Gusev / Reuters

Серия взрывов произошла в Киевской области, мощный взрыв услышали и в самой украинской столице, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Тем временем продолжается воздушная тревога. В Киевской области слышны взрывы. Также пошли сообщения о взрыве в Киеве», — сообщило издание. Подтвердил ракетный удар и губернатор украинской столицы Алексей Кулеба.

Накануне по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Помимо Киева, взрывы произошли в Днепре, в городе начались перебои в поставках электроэнергии.

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Василий Мека
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