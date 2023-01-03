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20:41, 3 января 2023Бывший СССР

На Украине назвали размер ущерба в результате боевых действий

Шмыгаль оценил ущерб экономике Украины от боевых действий в 700 миллиардов долларов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ущерб экономике Украины в результате боевых действий на территории страны составляет более 700 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС во вторник, 3 января.

«Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма (потребностей Украины на восстановление — прим. «Ленты.ру») составляет более 700 миллиардов долларов», — сказал он.

Политик отметил, что в бюджете республики на 2023 год заложено 966 миллионов долларов (около 35,5 миллиарда гривен) на возведение и ремонт общественных зданий, объектов критической инфраструктуры и обеспечение жильем беженцев.

Ранее сообщалось, что Германия допускает отправку замороженных активов России на восстановление Украины, если ее союзники поступят так же, а решение юридических вопросов будет возможным. При этом, отмечается, что в немецком правительстве пока нет единой позиции по этому вопросу.

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Игорь Дмитров
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