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17:06, 3 января 2023Мир

В Германии допустили отправку замороженных активов России на Украину

Bloomberg сообщил о готовности ФРГ передать активы РФ Киеву, если союзники поступят так же

Фото: Christian Mang / Reuters

Германия допускает отправку замороженных активов России на восстановление Украины, если ее союзники поступят так же, а решение юридических вопросов будет возможным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, в немецком правительстве пока нет единой позиции по этому вопросу. Например, глава МИД Анналена Бербок настаивает на том, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный Украине. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что изъятие активов российского ЦБ может создать опасный прецедент и завести европейские страны и их союзников в «юридическую трясину». Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, хочет, чтобы конфискация активов была согласована с союзниками.

В Германии рассматривают возможность конфисковать активы у тех россиян, чья причастность к украинскому конфликту доказана, отмечается в материале. Источник агентства уточнил, что некоторым участникам дискуссий такой вариант кажется более юридически выгодным. В то же время в ФРГ существуют опасения, что на конфискацию таких активов могут уйти годы из-за судебных процессов, доказывающих причастность того или иного человека к конфликту.

Ранее депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил, что законные основания для конфискации российских активов сегодня отсутствуют. В частности, это идет вразрез со статьей 11-го протокола к Европейской конвенции о правах человека, отметил он.

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Полина Матюхина
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