Депутат Европарламента заявил о незаконности конфискации российских активов

Депутат Европарламента от ФРГ Бек заявил о незаконности конфискации российских активов

Не существует законных оснований для конфискации российских активов, заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. Его цитирует газета «Известия».

«В настоящее время нет законных оснований для конфискации российских активов, и, в частности, этому препятствует статья 11-го протокола к Европейской конвенции о правах человека», — сказал он в интервью газете.

Как предположил евродепутат, ЕС с большей вероятностью будет конфисковывать не частные российские активы, а государственные средства, включая замороженные активы российского Центробанка.

Бек указал на пример Венесуэлы, которая хранит часть своих золотых резервов в Лондоне, и сейчас страны Запада пытаются получить к ним доступ. По его мнению, подобный сценарий возможен и в случае России.

Ранее Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправок, которые позволяют конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины.

В конце ноября Еврокомиссия предлагала еще одно решение: создание структуры для управления замороженными в Европе активами и их инвестирования. «Ущерб Украины оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать ущерб Украины и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть способы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — говорилось в сообщении ЕК.