США приняли поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины

Сенат США проголосовал за поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Киева

Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправки, которые позволяют конфисковывать замороженные активы бизнесменов из России в пользу Украины. Об этом пишет Reuters.

«Сенат принял поправку Грэма номер 6596 (по Украине) по результатам голосования», — говорится в заявлении верхней палаты американского Конгресса.

Таким образом, поправка была включена в проект бюджета, за который предстоит голосовать законодателям. Эта поправка, внесенная сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, позволяет конфисковывать и продавать активы российских бизнесменов для передачи в пользу Киева в качестве гуманитарной и военной помощи.

В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры в случае, если страны Европейского союза (ЕС) решат конфисковать замороженные российские активы. «Если дело дойдет до реальных изъятий активов россиян или наших государственных резервов, то Россия примет соответствующие меры в ответ», — уточнила дипломат.