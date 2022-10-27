Россия пригрозила ЕС ответом в случае конфискации ее замороженных резервов

Захарова: Россия примет меры, если в ЕС дойдет до конфискации ее замороженных резервов

Москва примет ответные меры в случае, если страны Европейского союза (ЕС) решать конфисковать замороженные российские активы. Этим пригрозила объединению официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если дело дойдет до реальных изъятий активов россиян или наших государственных резервов, то Россия предпримет соответствующие меры в ответ», — уточнила дипломат.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что главная цель Европейского союза (ЕС) не заморозить российские активы в Европе, а конфисковать их. Однако, по ее словам, ЕС не обладает для этого необходимой юридической базой и работает над этим вопросом.