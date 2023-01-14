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20:29, 14 января 2023Бывший СССР

Украинский энергохолдинг сообщил об ударе по двум ТЭС

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об ударе по двум ТЭС и остановке работы одной из них
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Reuters

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил об ударе по двум теплоэлектростанциям (ТЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что одна из них прекратила производство электроэнергии. Известно, что ранее обе станции неоднократно подвергались ударам. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее стало известно, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти регионах Украины. В частности, были поражены объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Кроме того, нарушена работа энергоинфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В большинстве областей были введены аварийные отключения электроснабжения.

14 января по всей Украине объявили воздушную тревогу. Кроме того, в нескольких регионах были слышны взрывы.

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Анастасия Астахова
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