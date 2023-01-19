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11:21, 19 января 2023Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Режим воздушной тревоги объявлен 19 января на всей территории Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу в четверг, 19 января. Об этом свидетельствует официальная онлайн-карта Министерства цифровой трансформации страны.

Кроме украинских регионов, ее сигналы действуют на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Воздушная тревога начала распространяться на Украине в 11:14 по московскому времени, отмечает портал.

Ранее стало известно о взрыве в Николаеве, а потом в области объявили воздушную тревогу. 18 января ее сигналы звучали в Сумской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

До этого воздушную тревогу по всей республике объявляли 14 января. Как уточняется, оповещение сработало в шестой раз за сутки и первый раз за день на всей территории Украины.

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Кристина Есикова
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