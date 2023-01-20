В украинском Никополе произошли взрывы

Klymenko Time: в Никополе Днепропетровской области Украины произошли взрывы

В городе Никополь Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в пятницу, 20 января, пишет Telegram-канал Klymenko Time.

Других подробностей не приводится. Также сообщается о взрывах в Харьковской и Одесской областях.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, сигналы действуют на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

19 и 18 января на всей территории страны также вводили режим воздушной тревоги.