В украинском Никополе произошли взрывы
Klymenko Time: в Никополе Днепропетровской области Украины произошли взрывы
В городе Никополь Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в пятницу, 20 января, пишет Telegram-канал Klymenko Time.
Других подробностей не приводится. Также сообщается о взрывах в Харьковской и Одесской областях.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Кроме того, сигналы действуют на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
19 и 18 января на всей территории страны также вводили режим воздушной тревоги.