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11:07, 9 февраля 2023Бывший СССР

«Укрэнерго» сообщила о сокращении дефицита мощности в энергосистеме Украины

«Укрэнерго»: дефицит мощности в энергосистеме Украины постепенно сокращается

Фото: Shutterstock

Украина смогла восстановить мощности, благодаря которым постепенно сокращается дефицит в энергосистеме. Об этом заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании.

По его словам, потребление электроэнергии растет, так как сейчас похолодало. Рост потребления достаточно высокий, однако для компенсации удалось восстановить достаточно много мощностей в энергосистеме, утверждает представитель компании.

Кроме того, работает целый ряд энергоблоков, что позволило «компенсировать рост потребления электроэнергии» в стране. «И это нам дает возможность держать большинство областей в плановых графиках, кроме города Одессы», — отметил глава правления «Укрэнерго».

В Одессе и ее окрестностях есть ограничения сетевого характера — это произошло после аварии 4 февраля. При этом в настоящее время энергетики смогли улучшить положение дел в регионе: ожидается ввод дополнительных мощностей на электростанциях для повышения лимитов потребления. В город и весь остальной район будут постепенно подаваться все большие объемы электроэнергии.

4 февраля в Одессе пропало электричество из-за масштабной аварии на подстанции Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго». В регионе также ежедневно применяются аварийные отключения света.

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Варвара Кошечкина
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«Укрэнерго» сообщила о сокращении дефицита мощности в энергосистеме Украины
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