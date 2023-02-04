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11:59, 4 февраля 2023Бывший СССР

В Одессе пропало электричество из-за масштабной аварии на подстанции

ДТЭК сообщила, что в Одессе пропало электричество из-за масштабной аварии на подстанции

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Одессе пропало электричество из-за масштабной аварии на подстанции национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго». Об этом сообщает энергокомпания ДТЭК «Одесские электросети» в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". В связи с этим Одесса и часть Одесского района временно обесточены», — сказано в заявлении компании.

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Кристина Есикова
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