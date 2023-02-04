По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины утром 4 февраля объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины утром 4 февраля объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Согласно карте, сигнал тревоги зазвучал приблизительно в 10:05-10:08 по московскому времени.

Раньше всего он начался в Киеве и Днепропетровской области в 10:05.

Перед этим воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена вечером 3 февраля. Раньше всего сигнал зазвучал в Киеве — в 17:34 по московскому времени.