По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины утром 4 февраля объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины утром 4 февраля объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.
Согласно карте, сигнал тревоги зазвучал приблизительно в 10:05-10:08 по московскому времени.
Раньше всего он начался в Киеве и Днепропетровской области в 10:05.
Перед этим воздушная тревога на всей территории Украины была объявлена вечером 3 февраля. Раньше всего сигнал зазвучал в Киеве — в 17:34 по московскому времени.