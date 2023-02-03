По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины в пятницу вечером объявили воздушную тревогу

По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

По состоянию на 17:50 мск, сигнал тревоги звучал на всей территории страны. Раньше всего он зазвучал в Киеве — в 17:34 мск.

Утром 3 февраля по всей Украине также была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось о взрывах в городе Очакове Николаевской области страны.