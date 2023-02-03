Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:50, 3 февраля 2023Бывший СССР

По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины в пятницу вечером объявили воздушную тревогу

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

По состоянию на 17:50 мск, сигнал тревоги звучал на всей территории страны. Раньше всего он зазвучал в Киеве — в 17:34 мск.

Утром 3 февраля по всей Украине также была объявлена воздушная тревога. Позже сообщалось о взрывах в городе Очакове Николаевской области страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский сделал заявление по Артемовску
В Польше призвали конфисковать замороженные российские активы
Украинский военный попытался бензопилой спасти вмерзшую американскую гаубицу
Медведь Диксон понюхал снег и отказался от прогулки
Канада вызвала посла Китая из-за аэростата
Назван способ ускорить похудение с помощью нескольких действий утром
В Польше назвали число выступающих против участия России в Олимпиаде стран
Администратора Telegram-канала «Новый Век» арестовали по делу о вымогательстве
Названы отличия танков Leopard 1 и Leopard 2
Названа причина трудных отношений Зеленского с Израилем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.