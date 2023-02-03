По всей Украине объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги по всей территории республики

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.

Накануне стало известно о подготовке США очередного пакета военной помощи Украине. В него впервые будут включены ракеты большей дальности, однако о каких именно ракетах идет речь, не уточняется.

Также глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Киев не будет бить ими по территории России, если таковые ракеты получат в свое распоряжение ВСУ.