По всей Украине объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины сообщило об объявлении воздушной тревоги по всей территории республики
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации республики.
Накануне стало известно о подготовке США очередного пакета военной помощи Украине. В него впервые будут включены ракеты большей дальности, однако о каких именно ракетах идет речь, не уточняется.
Также глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Киев не будет бить ими по территории России, если таковые ракеты получат в свое распоряжение ВСУ.