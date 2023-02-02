На Украине пообещали не бить по России дальнобойными ракетами

Резников пообещал, что Украина не будет атаковать Россию дальнобойными ракетами

Глава Минобороны Украины Алексей Резников пообещал западным партнерам, что Киев не будет атаковать территорию России дальнобойными ракетами, которые рассчитывает получить. Об этом сообщает РБК-Украина.

Министр обратился к Западу с призывом как можно быстрее помочь с противоракетной обороной. «Мы ожидаем, что этот год принесет новые возможности… Чтобы победить, нам нужно захватить стратегическую инициативу», — заявил он.

По его мнению, если бы у Киева была возможность нанести удар на расстоянии 300 километров, то российская армия не смогла бы обороняться.

«Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. Мы имеем достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и готовы координировать цели с нашими партнерами», — сказал Резников.

Ранее стало известно о подготовке США очередного пакета военной помощи Украине. В него впервые будут включены ракеты большей дальности, однако о каких именно ракетах идет речь, не уточняется.