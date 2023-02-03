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15:00, 3 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Николаевской области

Klymenko Time: в городе Очакове Николаевской области произошли взрывы

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

В городе Очакове Николаевской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

«В Очакове Николаевской области (…) были слышны звуки взрывов», — сказано в сообщении. Точное место взрывов, а также их количество не приводится.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Между тем накануне стало известно о подготовке США очередного пакета военной помощи Киеву. В него впервые будут включены ракеты большей дальности, однако о каких именно ракетах идет речь, не уточняется.

Также глава Министерства обороны республики Алексей Резников заявлял, что Киев не будет бить ими по территории России, если таковые ракеты получат в свое распоряжение Вооруженные силы Украины.

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Кристина Есикова
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