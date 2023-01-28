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11:46, 28 января 2023Бывший СССР

В одном регионе Украины заявили о самых больших сложностях с электроэнергией

«Укрэнерго»: в Одесской области наблюдаются самые большие сложности с электроэнергией

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

В настоящее время самые большие сложности в сфере энергоснабжения наблюдаются в Одесской области. Об этом в субботу, 28 января, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

В этом регионе Украины зафиксированы проблемы с электроэнергией, так как из-за значительных повреждений восстановление плановой схемы питания займет больше времени, чем было необходимо изначально, отметили в компании. «Укрэнерго» также сообщает, что ремонтные работы на объектах все еще продолжаются.

На всей территории Украины сохраняется значительный дефицит в энергосистеме, несмотря на сокращение потребления электроэнергии в выходные дни. В «Укрэнерго» заявляли, что после повреждения объектов высоковольтной сети и электростанций энергосистема все еще не может полностью покрыть потребление.

27 января премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что пять высоковольтных подстанций на Украине за текущую неделю были повреждены. По его словам, повреждения нанесены по подстанциям в центральном, южном и юго-западном регионах страны.

26 января «Укрэнерго» сообщила, что из-за ракетной атаки в нескольких регионах Украины были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в Днепропетровской области на одном из энергообъектов была разбита основная высоковольтная спецтехника.

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Варвара Кошечкина
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