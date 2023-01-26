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16:05, 26 января 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении энергоинфраструктуры в нескольких регионах

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении энергоинфраструктуры в нескольких регионах Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В четверг, 26 января, в результате ракетной атаки в нескольких регионах Украины были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом заявили в украинской государственной энергетической компании «Укрэнерго», сообщается Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что в результате ракетных ударов повреждения получили объекты энергоинфраструктуры в центральном, южном и юго-западном регионах республики. В частности, в Днепропетровской области на одном из энергообъектов было уничтожено основное высоковольтное оборудование.

26 января сообщалось о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, они произошли в Виннице и Одессе. После этого появилась информация о повреждении энергообъекта в Киевской области.

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Алевтина Запольская
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