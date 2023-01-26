В Киевской области заявили о повреждении энергетического объекта

Власти Киевской области заявили о повреждении энергетического объекта

В Киевской области поврежден энергетический объект. Об этом сообщила областная администрация региона в своем Telegram-канале.

«Есть попадание в энергетический объект. (…) Сейчас в области применены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений на это время не действуют», — сказано в заявлении властей.

Ранее на Украине произошли задержки поездов после сообщений о взрывах. 26 января детонации были слышны в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях. Также они прогремели в Виннице и Одессе. О взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, на место произошедшего отправились специальные службы.

Кроме того, в этот день на всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Уточняется, что ее сигналы звучали и на подконтрольных киевским властям территориях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.