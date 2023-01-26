На Украине задержали поезда после сообщений о взрывах

«Украинские железные дороги» заявили о задержке поездов после сообщений о взрывах

На Украине наблюдаются задержки в движении поездов после сообщений о взрывах в нескольких регионах страны. Об этом заявили в «Украинских железных дорогах».

«Из-за обесточивания отдельных участков по Украине два из 70 рейсов "Укрзализныци" задерживаются на 30 минут и более», — говорится в сообщении. При этом в компании отметили, что ситуация на всех вокзалах страны в настоящий момент контролируется, есть резервное энергоснабжение.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киевской и Днепропетровской областях Украины произошли взрывы. Кроме того, сообщалось о взрывах в Николаевской области, в городе Винница и Одессе. Мэр Киева Виталий Кличко попросил граждан оставаться в укрытии.

Утром 26 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.