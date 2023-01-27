На Украине заявили о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю

Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю

Пять высоковольтных подстанций на Украине за текущую неделю получили повреждения, заявил в пятницу, 27 января, премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы кабмина, за неделю в результате попаданий были повреждены подстанции в центральном, южном и юго-западном регионах страны. Шмыгаль добавил, что властям Украины удалось договориться с партнерами об увеличении поддержки своей энергосистемы.

26 января «Укрэнерго» сообщила, что в результате ракетной атаки в нескольких регионах Украины были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В частности, в Днепропетровской области на одном из энергообъектов было уничтожено основное высоковольтное оборудование.

27 января Минобороны России подтвердило, что накануне был нанесен массированный удар по объектам системы энергетики, которые обеспечивают предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и транспортной системы Украины.

Ранее в январе Шмыгаль сообщал о повреждении более половины энергообъектов республики.